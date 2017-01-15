محافظ بني سويف يفتتح مشروع الصرف الصحي بمركز ناصر

افتتح المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، مشروع الصرف الصحي بقرية طحا بوش بمركز ناصر، بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في حضور الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والسيدة " شيري كارلين " مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والدكتور هشام مجدي، عضو مجلس النواب، والمحاسب محمد بكري، رئيس الوحدة لمركز ومدينة ناصر.

تفقد المحافظ ترافقه مديرة الوكالة الأمريكية، ورئيس الهيئة القومية، ونائب رئيس الشركة القابضة، المشروع الذي يتكون من محطة رفع تحتوى على طلمبة غاطسة، ومحطة رفع، وشبكات انحدار بطول 18 كيلو متر، وخط طرد بطول 8 كيلو متر، وتنفيذ توصيلات منزلية لـ 1573 أسرة، ومحطة الرفع مربوطة على محطة معالجة دنديل، حيث يخدم المشروع 17 ألف نسمة من أهالي القرية، والعزب المجاورة في المرحلة الحالية، ويستهدف خدمة أكثر من 28 ألف نسمة في المراحل التالية.

أعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح هذا المشروع الهام ، الذي قامت بتمويله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،مضيفا أنه يغتنم هذه المناسبة السعيدة لينقل ـ من خلالها ـ تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية " والذي دائما ما يوجه بالعمل الجاد لتحسين مستوى معيشة المواطنين، والذي يحظى بكل التحية والتقدير من جانب مواطني المحافظة " مؤكدا على " ثقة شعب بني سويف، وفخرهم بقيادتنا السياسية، وجيشنا الوطني، ومواصلة دعمهم الكامل لمسيرة التنمية الشاملة، التي بدأت منذ 6 سنوات، وأسفرت عن مئات المشروعات الخدمية والتنموية، والعديد من فرص العمل بجميع محافظات مصر " مؤكدا أن المحافظة تمتلك خطة طموحة للقضاء على مشكلة الصرف الصحي في كافة القرى، تحت شعار" بني سويف أول محافظة خالية من مشكلة الصرف الصحي " وذلك بجانب الخطوات الجادة التي اتخذتها المحافظة في تنفيذ المشروع القومي للمشاركة المجتمعية الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية، ويشرف على تنفيذه مجلس الوزراء، ويتم تنفيذه بالمحافظة كأولى المحافظات التي ينطلق منها المشروع، تمهيدا لتعميمه على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم اختيار 13 قرية، ويجري تنفيذه ـ حاليا ـ في 3 قرى، حيث تتحمل القرى 40 % من تكلفة المشروع، فيما توفر الحكومة 60 % من تكلفته.



