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رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول المتوقعة بسفاجا

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول المتوقعة بسفاجا

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شهدت مدينة سفاجا جنوب محافظة البحر الأحمر، سقوط أمطار متوسطة وغزيرة في بعض المناطق ، كما تكاثرت السحب والغيوم وسقطت أمطار على طريق الغردقة مرسى علم.

فيما وجهت الدكتورة هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، برفع درجة الاستعداد لمجابهة الأمطار والسيول واتخاذ التدابير اللازمة وأمرت عدد من اللجان للمرور على جميع مناطق سقوط الأمطار التي تشهدها المدينة.

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر، قد أعلنت عن توقعات سقوط الأمطار اليوم الاثنين على بعض مدن المحافظة طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، ورفعت محافظة البحر الأحمر، حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية.


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