محافظ القاهرة يتفقد تطوير المحاور المرورية بمصر الجديدة والنزهة

قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بجولة ميدانية بأحياء النزهة ومصر الجديدة تفقد خلالها أعمال تطوير عدد من المحاور المرورية والتي تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وتشمل تطوير شوارع حسين كمال والثورة من تقاطعه مع الميرغني وصولا حتي كوبري أبو غزالة، وكذلك شوارع الحرية وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق مع إقامة عدد من كباري السيارات العلوية بالتقاطعات بالميادين المحورية بمصر الجديدة والتي سوف تساهم في تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة .



وأصدر المحافظ تعليماته خلالها لرئيس حي النزهة برفع مخلفات مشروع تطوير مخرج محور المليون شجرة.

كما أكد علي ضرورة عودة الشئ لأصله فور الانتهاء من أي اعمال حفر لاحلال وتجديد المرافق والعناية بالمسطحات الخضراء وتقليم الاشجار .



و تفقد المحافظ أعمال تطوير مسار مترو مصر الجديدة من ميدان روكسي وصولا إلي ميدان رمسيس .



ووجه المحافظ برفع كفاءة السور الفاصل بين المسارين وتنفيذه بنسق حضاري متميز ومراجعة أسفل الكباري بمنطقة غمرة وإعادة تنسيقها مع رفع كفاءة أعمدة الإنارة والتأكيد علي إغلاق فتحاتها بإحكام .











