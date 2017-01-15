حريق يلتهم 5 منازل ونفوق عدد من رؤوس الماشية بأسيوط

شب حريق بأحد أحواش الماشية، وامتد إلى 5 منازل متجاورة، مما تسبب في نفوق ماشية وطيور، وإصابة شخصين بحالات اختناق، والسيطرة على الحريق

دون وقوع خسائرفي الأرواح.

تلقى العميد حمدي هاشم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بنشوب حريق بأحد أحواش المواشي، وامتداد ألسنة النيرانلـ 5 منازل متجاورة .

وانتقل كل من رجال الأمن، وسيارة المطافئ، والإسعاف لموقع البلاغ، وتبينت صحة الواقعة ونشوب الحريق، الذي أسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية والطيور، واحتراقبعض أثاثات المنازل، وتمت السيطرة على النيران بمعرفة قوات الإطفاء، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري استكمال الإجراءاتالقانونية.



