الأقصر تستعيد عشرات الأفدنة لإنشاء حارة ثالثة بطريق المستشفى الجديد

أكد محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا استعادة عشرات الأفدنة من أملاك الدولة بطريق المستشفى الجديد؛ حيث تم إزالة المخالفات من البنايات والعشش ورفع التراكمات؛ وذلك تمهيدًا لإنشاء حارة ثالثة بالطريق والاحتفاظ بالأراضي المملوكة للدولة.

وأوضح رئيس مدينة إسنا أن هذا العمل يأتي في إطار استمرار الأجهزة التنفيذية ونواب المركز والاستعانة بمعدات وآليات وعمال المركز في عمل إزالة المخالفات والذى استمر لعدة أيام لتوسعة وتجميل وتشجير الطريق الذى يخدم المستشفى الجديد وقرى النجوع ورفع كفاءة الطريق الجانبي لعمل حارة ثالثة.

وأضاف سليمان أن ذلك لتسيير حركة المرور والمشاة مما تشهده المنطقة في الأيام القادمة لافتتاح المستشفى الجديد في الأيام القادمة؛ وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.