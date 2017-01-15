سكرتيرعام سوهاج ورئيس الجامعة يشاركان في فعاليات "أسبوع سلامة المطارات

شارك اللواء عصام الليثي سكرتير عام محافظ سوهاج نائباً عن المحافظ يرافقه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، في افتتاح فعاليات "أسبوع السلامة" بمطار سوهاج الدولي الذي تنظمه منظمة الطيران المدني ACI خلال الفترة من ٧ حتى ١٠ سبتمبر الجاري، بحضور اللواء ملاح حسين سالم مدير مطار سوهاج الدولي، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة وأحمد فؤاد تمام مدير العلاقات العام بالمطار.

وأعرب الدكتور أحمد عزيز عن سعادته البالغة بالمشاركة في فعاليات الأسبوع الذي يهدف إلى نشر أسلوب السلامة في المطارات والمجتمع المحيط به لأهميتها في الحفاظ على سلامة الأفراد والمنشآت الجوية وسلامة الطيران والحركة الجوية بمحافظة سوهاج بوجه عام، مؤكداً على ضرورة تعزيز ممارسات الصحة والسلامة، وتوعية الموظفين بشكلٍ منتظم حول إدارة المخاطر وأفضل الممارسات التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم باعتبارها عنصراً أساسياً للحفاظ على السلامة التشغيلية للمطارات.

ومن جانبه قال اللواء ملاح إن الفعاليات تضمنت عرض تقديمي لصالة "ميريت آمون" بمطار سوهاج الدولي، تم من خلاله استعراض أهداف السلامة بوجه عام وسلام الطيران بوجه خاص، مع عرض مجموعة من الفيديوهات التوضيحية لطرق استخدام وسائل السلامة والأمان داخل المطار، أعقبها تفقد رئيس الجامعة والتنفيذيين جانب من معرض أدوات السلامة والذي تضمن الحجر الصحي بالمطار، وإسعاف المحافظة، والمفرقعات، والحماية المدنية، والخدمات الأرضية، وشركة النيل للبترول، بالإضافة إلى جولة بمهبط الطائرات تعرفوا خلالها على عمل برج المراقبة الجوية ومحطة تموين الطائرات.

وقالت أسماء إبراهيم رئيس قسم السلامة إن فعاليات "أسبوع السلامة"ينظم بالتعاون مع المجلس الدولي للمطارات وبمشاركة عدد من المطارات الأفريقية، مضيفة أنه سيتم إقامة حفل ختام أسبوع السلامة يوم 10 من سبتمبر الجاري، وسيشارك فيه عدد كبير من طلاب الجامعة لحضور التدريبات العملية ونشر ثقافة السلامة داخل المطارات وخارجها بين شباب الجامعات ومحافظة سوهاج.



