حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تنفيذًا لتوجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بتنظيم حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من طريق شبين الكوم طنطا وطريق الكوم الأخضر الشهداء وطريق قرية مليج شبين الكوم؛ حيث تم رفع 80 طن قمامة ونقلها للمدفن الصحي بكفر داود بالسادات، كما تم رفع 40 طن قمامة بنطاق الوحدة المحلية بسمادون بمركز أشمون. وفي سياق متصل تم تنفيذ إزالة فورية لمقبرتين تم الشروع في بنائهما على الأراضي الزراعية بالمخالفة في قري ميت عافية ومليج بمساحة 21 مترًا؛ وكذلك تنفيذ حملة لرفع الإعلانات المخالفة من طريق شبين الكوم قويسنا وطريق ميت خلف، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين حفاظا على الرقعة زراعية. من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن باستمرار شن وتكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات من الطرق والميادين؛ وكذلك المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأى تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

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