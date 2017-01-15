جامعة الوادي الجديد في أولى برامجها بتطوير قرى الشركة

في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير القرى والأحياء والنجوع والمناطق العشوائية وتحت رعاية أ.د/ خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تبدأ جامعة الوادي الجديد اليوم الأحد 16-6-2019 ولمدة شهر ونصف في تنفيذ خطتها لتطوير قرى الشركة .



حيث أكد أ.د/ عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، أن الجامعة ستبدأ في تنفيذ أول الفعاليات من خلال عمل لقاء موسع يهدف إلى التعريف بالجامعة ورسالتها وأهدافها وأهداف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكذلك فلسفة وأهداف وأهمية تطوير قرى الشركة وبرنامج التطوير ثم محاضرة بعنوان " السلوك الأخلاقي تجاه البيئة ودوره في التنمية الريفية" يحاضرها أ.م.د/ أحمد دياب بقسم التنمية الريفية بكلية الزراعة في حضور أ.د/ وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأمين عام الجامعة المساعد، ومدير عام شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديرعام رعاية الشباب المركزية، والسيد المهندس/ مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الخارجة، وصابر رئيس قرى الشركة وذلك الساعة الثامنة مساء بدار مناسبات قرية الشركة ٥٥

وأشار طنطاوي، إلى أن اللقاء يستهدف جميع الفئات العمرية بالقرية من الذكور والإناث وخاصة قيادات القرية والشباب الجامعي والخريجين وتمثيل من العاملين بالمصالح الحكومية والعناصر النسائية الفاعلة.



