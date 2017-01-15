محافظ الوادي الجديد يتابع تنفيذ مبادرة "ابني بيتك بإديك"

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد شباب مبادرة "ابني بيتك بإدك"، والتي تهدف لإقامة وحدات سكنية للشباب بسعر التكلفة بمواقع ومساحات متميزة وبدعم من المحافظة لمساعدة الشباب ومحدودي الدخل في الحصول على وحدات سكنية بأسعار مخفضة.



ووجه الزملوط خلال اللقاء بوضع خطة زمنية لإثبات جدية التنفيذ والالتزام بها تفاديًا للتعرض للغرامات وإنهاء المشروع في حالة التقاعس، مشيرًا إلى مراعاة جودة الإنشاءات والتنسيق مع مديرية الإسكان للمتابعة والإشراف على التنفيذ.

كما شدد المحافظ على اشتراط منع بيع الوحدات كأحد بنود التعاقد؛ وذلك لمنع المتاجرة بها وإتاحة الفرصة لمستحقيها.