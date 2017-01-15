صحة الوادي الجديد تنظم قافلتين لعلاج وصرف الدواء بالمجان لـ1171 مواطنا

أعلنت مديرية الصحة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، علاج وصرف الدواء بالمجان لـ1171 مواطنًا في قافلتين بمركزي الداخلة والفرافرة.

قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة، أنه جرى تنظيم قافلة لأهالي قرية أبو هريرة بمركز الفرافرة، وقدمت خدماتها لـ639 مواطنًا، وقافلة أخرى لأهالي قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، وقدمت خدماتها لـ532 مواطنًا، وتم تحويل الحالات الطارئة لمستشفيات عامة ومركزية،مشيرًا إلى أن القافلة تشمل 7 تخصصات طبية هي: (باطنية، جراحة، أطفال، نساء وتوليد، أسنان، جلدية، عظام).

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بتنفيذ قوافل طبية علاجية لخدمة سكان القرى المحرومة والنائية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأضاف محروس أن القافلتين قدمتا خدماتهما بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التابعة، والمناطق القريبة، على مدار شهر نوفمبر الجاري، برعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.







