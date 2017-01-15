محافظ أسيوط يطلق اسم (أبانوب) شهيد حادث العريش على كوبري بني قرة

أطلق اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اسم الشهيد البطل المجند (أبانوب ناجح مرزق عطية) على كوبري قرية بني قرة بمسقط رأسه بمركز القوصية تخليدًا لذكراه وعرفانًابتضحياته، والذي استشهد في الحادث الإرهابي، الذي استهدف أحد الأكمنة الأمنية بمدينة العريش بشمال سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحةوالشرطة.

شهد المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة نائبًا عن المحافظ إجراءات وضع لافتة تحمل اسم الشهيد على كوبري بني قرة بمركز القوصية، بحضور رئيس مركز ومدينةالقوصية، وممثلي الأوقاف والكنيسة المصرية وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية.

ومن جانبه أشار المحافظ، في تصريحات له اليوم، إلى أنه تم إطلاق اسم الشهيد على الكوبرى المؤدى لقريته بناءً على رأى اللجنة المشكلة من المستشار العسكري للمحافظة، ورئيسمركز ومدينة القوصية، ومسئول مكتب رعاية أسر الشهداء والمصابين، والجهات المعنية، ووفقًا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك، مؤكدًا حرص المحافظة على تكريم أسر الشهداءومساعدتهم بكل السبل الممكنة.

وأعلن

المحافظ

تقديم

جميع

أوجه

الدعم

والمساعدة

لأسرة

الشهيد،

داعياً

المولى

عز

وجل

أن

يتغمد

الشهداء

بواسع

رحمته

وأن

يلهم

أهلهم

الصبر

الجميل،

و

يحفظ

شعب

مصر

وجيشهاوقائدها



