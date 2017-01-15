تربية السمان في دورة تدريبية لسيدات قرية تل روزن ببلبيس

أعلن الدكتور عثمان شعلان نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون البيئة وخدمة المجتمع أن جميع كليات الجامعة بكافة إمكانياتها مستمرة في تنفيذ خطة تطوير قرية تل روزن بمركز بلبيس ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح شعلان أن كلية التكنولوجيا والتنمية قامت أمس بتنظيم دورة تدريبية لأهالي القرية حول تربية السمان كمشروع صغير، وذلك بحضور الدكتور خالد محروس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ضياء عراقي رئيس قسم الإنتاج الحيواني والداجني بالكلية، وأحمد عباس ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشرقية.

وقال الدكتور سليم صالح مسئول الاتصال بالمشروع إن الدورة التدريبية شهدت حضورًا كثيفًا من سيدات وفتيات وشباب القرية، حيث دار حوار مع الأهالي تمت الإجابة خلاله على جميع استفساراتهم وبصفة خاصة كيفية تمويل المشروعات الصغيرة.

وأضاف أن كلية الزراعة مستمرة في تنفيذ تركيب السور الحديدي رقم 2 لحديقة القرية، فضلًا على قيام مدير مشروعات البيئة بالجامعة باستلام 5 ماكينات خياطة من أحد المتبرعين من المجتمع المدني وتم تسليمهم إلى مندوب الجامعة في عزبة الحناوي للبدء في تجهيز المشغل واستقبال الفتيات التي تم تدريبهم مؤخرًا على فنون الخياطة والتطريز من خلال كلية التربية النوعية بالجامعة للعمل بالمشغل.



