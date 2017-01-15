إزالة 6 حالات تعدي ورفع الاشغالات في حملات مكبرة بمدن سوهاج‎

أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 6 حالات تعدي في المهد، وإيقاف 6 حالات بناء مخالف، بمراكز طما، وجهينة، وجرجا، والمراغة، والمنشاة، وحي شرق، وحي غرب سوهاج، خلال الأسبوع الماضي.



يأتي ذلك ضمن توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، لرؤساء الوحدات المحلية، بتطبيق القانون بكل قوة في مخالفات "البناء"، وتكثيف الحملات والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها في المهد.

وأوضح عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مرور مكبرة، أسفرت عن إيقاف حالتين بناء مخالف في المهد قبل تطويرها، بقريتي الشوكا، وسلامون، مشيراً إلى أنه تم إيقاف الأعمال، بالإضافة إلى إزالة تعدي على الشارع بقرية العتامنة ببناء سور بارتفاع متر، وبأبعاد كبيرة.

وأضاف أنه تم إزالة حالتي مباني خارج الحيز العمراني بقريتي الواقات، وكوم السعادة التابعين للوحدة المحلية بالمدمر، وتم إيقاف حالة بناء مخالفة في المهد قبل تطويرها بالساحل الغربي بطريق طما الرياينة.

وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة قال رئيس المركز ممدوح عباس إنه تم إزالة حالتين إزالة فورية في المهد تعدي على أملاك الدولة بقرية الطليحات قبل تطويرها.

وأشار علي يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه تم تنفيذ حالة إزالة فورية لتعدى أحد المواطنين بقرية بيت علام، بالتعاون مع الوحدة القروية لبيت علام، ومندوب حماية الأراضي بالجهة، وفني التنظيم، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز جرجا.

وكشف حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي بقرية بهاليل الجزيرة التابعة للوحدة القروية بالبطاخ على أرض زراعية بمساحة قيراط.

وقال أحمد شاكر رئيس حي شرق سوهاج، إنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع سعد بن الربيع من النبوي المهندس، ومصادرة الخلاطة والمعدات والمواد المستخدمة، مشيرًا إلى أن فرق الرصد والمتابعة لمخالفات البناء تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات والتصدي لها.

ولفتت فريدة سلام رئيس حي شرق سوهاج إلى أنه تمت مصادرة 2.5 طن أسمنت تم تشوينها استعدادًا للبناء بشارع القمحي بامتداد المخبز الآلي، مشيرةً إلى أنه تم مصادرة الخلاطات.

وأضاف شريف حسين رئيس مركز ومدينة المنشاة أن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة ورفع الإشغالات من شوارع المدينة وإخلاء الميادين الكبرى من الباعة الجائلين ونظافة الشوارع وتسويتها، وذلك تيسيرًا لحركة سير المواطنين بالشارع.