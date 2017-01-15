جولة ميدانية لمحافظ الفيوم بمساكن دمو الجديدة والقديمة

قام اللواء عصام سعد ،محافظ الفيوم، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لفحص ومعاينة السلامة الإنشائية للمباني الحكومية والسكنية وشبكات المرافق والمحلات التجارية بأحياء منطقة دمو، وذلك بحضور المهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة المساعد.

حيث قام محافظ الفيوم بتفقد مساكن دمو الجديدة ومساكن دمو القديمة وعمارات الأسر الأولى بالرعاية وتابع الملاحظات الواردة بتقرير اللجنة فيما يتعلق بأعمال السلامة الإنشائية للمباني والوضع الراهن لشبكات المرافق وما تعانيه من مشاكل، والمخالفات التي تم رصدها, كما التقى عدداً من الأهالي للاستماع لمشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد المحافظ أنه سيتم دراسة الملاحظات الواردة بتقرير اللجنة وإيجاد حلول سريعة مناسبة لها حفاظاً على سلامة المواطنين.

كان محافظ الفيوم قد أصدر القرار رقم 112 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد، تضم في عضويتها ممثلين عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط, ومديرية الإسكان والمرافق، وقطاع الكهرباء، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، ومديرية الطرق، والإدارة الهندسية، وتراخيص المحلات بمركز ومدينة الفيوم، والتفتيش المالي والإداراي، والشئون القانونية بالديوان العام، ورئيس الحي المتميز بدمو, وتختص اللجنة بمعاينة وفحص السلامة الإنشائية لجميع المنشآت والمباني الحكومية والسكنية بأحياء منطقة دمو، وفحص الوضع الراهن لكافة شبكات المرافق وما تعانيه من مشاكل واقتراح الحلول لها, وفحص تراخيص كافة المحلات التجارية، وحصر المخالفات بصفة عامة ودراسة الإجراءات القانونية بشأنها لمنع تكرارها مرة أخرى.



