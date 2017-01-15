محافظ البحر الأحمر يلغي احتفالات المحافظة بعيدها القومي

أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الإثنين، قراراً بإلغاء احتفالات المحافظة بعيدها القومي الخمسين "اليوبيل الذهبي"، وذلك تضامناً مع أسر الصيادين المفقودين، واعداً بمواصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية عمليات التمشيط والبحث عن الصيادين المفقودين.

وقال اللواء عمرو حنفى إنه سيتم الاقتصارخلال برنامج الإحتفالات بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، وتكريم أسر الشهداء والمحاربين القدماء، وتكريم المحالين على المعاش، وإلغاء باقي البرنامج من عروض واحتفالات أخرى.

يذكر أن سواحل مدينة الغردقة شهدت فقدان 4 صيادين وهم "الريس ناجى" في العقد السادس من العمر، وأحد أقاربه وهو زوج أخته وهو "الريس عدلي"، وابنه أحمد في العقد الثالث من العمر، وصديقه إسلام موسى في العقد الثالث من عمره، وذلك على متن "سبيد بوت" مركب سريع، وذلك خلال رحلة صيد لهم في البحر، ولم يعودوا حتى الآن، ومحافظ البحر الأحمر يتابع بنفسه عمليات البحث على مدار الساعة، فضلاً عن أنه قام بزيارة أسر المفقودين بمنازلهم.



