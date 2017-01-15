أيوب.. ابن الوادي الجديد يدخل موسوعة جينيس في القفز

نجح اللاعب محمود محمد أيوب من أبناء مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وخريج كلية التربية الرياضية في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تحطيمه الرقم القياسي في تمرين القفز مع الانقسام على التوالي بتحقيقه 40 عده Most consecutive split jumps، والذي نجح في كسره من الاعب الأسترالي باتريك ني بوي لارتي والذي حقق 34 عده.



وبعد تحقيق هذا الانجاز أصبح محمود أيوب ثاني لاعب على مستوى الجمهورية يحصل على رقم قياسي في موسوعة جينيس بمحافظة الوادي الجديد في الألعاب الرياضة، والذي يستعد حاليًا لكسر رقم قياسي جديد في تمرين أخر.

وقال الاعب محمود أيوب أنه خاطب القائمين على موسوعة جينيس عبر البريد الإليكتروني لطلب تسجيل رقم قياسي جديد ف أحد التمرينات الرياضية وهو القفز مع الانقسام علي التوالي، وقام بتسجيل التمرين وفقًا لاشتراطات الموسوعة وتقدم به، حيث تم اعتماده وحصل على الشهادة بعد تحقيقه رقمًا جديدًا في التمرين بزيادة 6 عدات عن الرقم المسجل سابقًا.

وأضاف أيوب أنه يستعد أيضًا لتسجيل رقمًا قياسيًا جديدًا ف تمرين العد مع ثني الركبتين، والذي حقق فيه 235 عدة خلال 3 دقائق متفوقًا على الرقم المسجل بواقع 200 عدة ولم يتم الرد عليه باعتماد التسجيل حتى الآن، مشيرًا إلى أنه متخصص في شعبة التدريب، وتخرج من كلية التربية الرياضية ويطمح خلال الفترة القادمة أن يحقق العديد من الأرقام القياسية في التمرينات الرياضية المتخصصة.