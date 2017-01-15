بالصور...الجيزة ترفع أطنان من المخلفات بمنطقة العشش والكوبري الخشب









أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم رفع مئات الأطنان من المخلفات والرتش وناتج الإزالات التي تمت أمس، من أعمال رفع الإشغالات وإزالة المخلفات بمنطقتي عشش السكة الحديد، والكوبري الخشب بحي الدقي، وذلك تمهيدًا للبدء في إنشاء عقارات سكنية حضارية لساكني العشش.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق لتعيين خدمات ثابتة بالمنطقة لسرعة إنجاز أعمال الإزالة حيث تمت إزالة إشغالات ومخالفات أكثر من 20 محل بمحيط منطقة العشش وبجوار سور السكة الحديد والتي تراكمت على مدار سنوات.

وأكد راشد أنه تم توجيه هيئة النظافة للدفع بمعدات إضافية لسرعة رفع المخلفات من المنطقة مع تكثيف الدوريات على مدار اليوم، رافقة اللواء مصطفى شحاته مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة للوقوف على أعمال الإزالة، والتأكد من تنفيذها.

هذا وقد شهدت منطقة عشش السودان حضور اللواء خالد المجايري رئيس حي الدقي، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق لمتابعة اعمال رفع الإشغالات من المنطقة.

ومن جانبه، أكد شفيق جلال رئيس هيئة النظافة أنه تم الدفع بأكثر من 20 معده متنوعة ما بين لوادر، وسيارات نقل كبيرة ومتوسطة، لرفع جميع المخلفات والرتش من المنطقة على مدار اليوم ،مؤكدًا أنه لن يتم المغادرة من المنطقة قبل الانتهاء من رفع جميع المخلفات، وذلك بناءً على توجيهات المحافظ

يذكر أنه تم، أمس، البدء في إزالة 40 عشة و5 عقارات بمنطقة عشش السودان بحي الدقي، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال بناء وتسكين باقي الأسر المستحقة من سكان العشش، وذلك ضمن أعمال المرحله الرابعة لتطوير منطقة عشش السودان وبدء أعمال إنشاء سلم مترو الانفاق.







