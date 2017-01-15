رئيس جامعة بنها يكرم المتفوقين من أبناء العاملين بالجامعة

شهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الاحتفالية التي نظمتها إدارة رعاية العاملين بالجامعة للعام الثاني على التوالي لتكريم الطلاب المتفوقين في المرحلتين الإعدادية والثانوية من أبناء العاملين بالجامعة، بالإضافة إلى تكريم حملة الماجستير والدكتوراه من العاملين بالجامعة.

جاء ذلك بحضور فاتن خربوش أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية وعدد من العاملين بالجامعة.

وخلال كلمته أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالاحتفال بالطلاب المتفوقين من أبناء العاملين بجامعة بنها، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على تقديم التهنئة للمتفوقين ودعمهم في جميع المجالات، مشيدًا بجهود أولياء أمور وأسر الطلاب الذين لم يألوا جهدًا في تقديم كل سبل الدعم والمساندة لأبنائهم الطلاب.

وفى نهاية الاحتفالية قدم رئيس الجامعة شهادات تقدير للطلاب المتفوقين من الحاصلين على الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية من أبناء العاملين وحملة الماجستير والدكتوراه من العاملين بالجامعة، متمنيًا لهم مستقبل مشرق يساعدهم في تحقيق أحلامهم ويعمل على تقدم وازدهار الدولة.



