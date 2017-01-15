بالصور.. المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع بالشرقية

أطلق صباح اليوم أ.د. ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبرفقته الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية شارة بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكرعن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة بالمحافظة، وذلك بتوجيهات أ.د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، من وحدة طب الأسرة بمشتول القاضي التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، بحضور اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية.



تستهدف المبادرة الرئاسية فحص 2 مليون و600 ألف طفل حديثي الولادة، على مستوى الجمهورية، من عمر يوم حتى 28 يومًا، ويتم العمل بمحافظة الشرقية في 150 مركزًا طبيًا، ووحدة صحية تابعين لـ 19 إدارة صحية بالمحافظة بعد توزيع جميع الأجهزة اللازمة عليها.





أكد الدكتور هشام مسعود أنه تم تدريب الفرق الطبية المشاركة في أعمال المبادرة على الأجهزة السمعية، وبرنامج قياس السمع، وخطوات الفحص للأطفال المستهدفين بالحملة وطرق تسجيل البيانات بشكل دقيق وصحيح، حيث يتم فحص الأطفال بجهاز الإنبعاث الصوتي، وفي حالة عدم الاجتياز يتم فحصه بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الاجتياز مرة أخرى تتم الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفي الأحرار التعليمي، أما في الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية يتم تحويلها إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.







