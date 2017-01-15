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محافظ مطروح:اطلاق اسم الشهيد الرائد محمد نجا على مدرسة البنات الثانوية

محافظ مطروح:اطلاق اسم الشهيد الرائد محمد نجا على مدرسة البنات الثانوية

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في لفتة إنسانية وافق اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، على تكريم اسم الشهيد الرائد محمد نجا سعد الحنفي من أبناء مطروح، واطلاق اسمه على مدرسة مطروح الثانوية بنات الجديدة، والذي توفى أثر حادث سيارة على طريق العلمين مطروح أثناء عودته من العمل بوسط سيناء، وذلك  تكريما وتخليدًا لذكرى الشهيد كمثالًا مشرفًا لأبناء مطروح.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة  السكرتير العام،  واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

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