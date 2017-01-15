محافظ الوادي الجديد يفتتح معرض بيع المستلزمات المدرسية بقرية الموهوب

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وسط حشد جماهيري كبير من المواطنين، المعرض السنوي الذي تنظمه جمعية تنمية المجتمع بالبئر الوسطاني بقرية الموهوب لبيع كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بحضور كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة.

وأشاد المحافظ بالمنتجات المعروضة في أقسام المعرض من أدوات مدرسيه وزي مدرسي لمختلف الأعمار بأسعار مخفضة، مطالبًا بالتوسع في تلك المعارض لتوفير كافة الاحتياجات المدرسية للأهالي ولمحاربة ارتفاع الأسعار بالأسواق والعمل على خفضها بما يعود بالنفع علي المواطنين من أولياء الأمور.

وخلال افتتاحه للمعرض، التقى المحافظ بالمواطنين عقب صلاة الجمعة بمسجد القرية، حيث استمع لطلباتهم، مؤكدًا على موافقته بالنزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي في حال وجود أماكن شاغرة بالمدارس بكافة القرى.

كما وافق المحافظ على مطلب أحد المواطنين بتنازله عن قطعة أرض زراعية خاصة به داخل الكتلة السكنية، موجهًا بتوفير أرض بديلة خارج الكتلة السكانية للمواطن وتخصيص الأرض المتنازل عنها لإقامة مشروعات خدمية لأبناء القرية، مشددًا بضرورة سرعة الانتهاء من تقسيمات أراضي البناء وتسليمها للمتقدمين فور الانتهاء من توصيل المرافق لها.



