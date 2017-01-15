صحة البحرالأحمر: فحص فيروس سي والأمراض الغير سارية لطلبة التربية  

استكمالاً للوصول للهدف المنشود بحملة١٠٠ مليون صحة للمسح الطبى الشامل لفيروس سي والأمراض غير سارية وتحت رعاية اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمروالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلن الدكتور تامر مرعي ، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ، أنه تم البدء يوم الأحد8-9-2019، فى تحليل فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غيرالسارية،للطلبة الجدد بكلية التربية فرع جامعة جنوب الوادي .

حيث تم إجراء الفحوصات على 183 طالب وطالبة في اليوم الأول موضحا أنه تم تجهيز أماكن الفحص الطبى داخل الكلية وتوفير الأجهزة والطواقم الطبية اللازمة، وأنه تم البدء الفعلي في الكشف على الطلاب الجدد وفحصهم في إطار بروتوكول التعاون الطبي مع الجامعة.

هذا وقد تم تكليف د.نرمين ناجى منسق عام حملة ١٠٠ مليون صحة،والدكتور حاتم الدمياطى مدير الإدارة الصحية بالغردقة بالإشراف والمتابعة اليومية لتذليل أية معوقات قد تواجه الفرق الطبية أثناء العمل حيث تم الكشف على الطلاب الجدد بموجب إثبات الشخصية أو شهادة الميلاد المميكنة، فضلا عن استمارة الكشف المطبوعة من الموقع الإلكتروني.

فيما يتم إجراء تحليل فيروس "سي" لجميع الطلاب المتقدمين بصفة إجبارية، وأنه على الطلاب الذين أجروا تحليل الفيروس ضمن حملة 100 مليون صحة إحضار الكارت الدال على ذلك.



