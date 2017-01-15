وزير الآثار يتفقد مبنى متحف الغردقة الجديد

تفقد اليوم، الدكتور خالد عناني وزير الآثار، يرافقه اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر مبنى متحف الغردقة الجديد، وذلك للوقوف على آخر التطورات وأعمال الإنشاءات به لتحديد موعد افتتاحه، بحضور اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، والمهندس خالد محفوظ، الشريك الخاص في عملية الإنشاءات المقامة بالمتحف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

شملت الزيارة تفقد صالات العرض المتحفي، و القطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض، والذي يعمل علي إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور، ويقدم صفة الجمال بشكل أعمق وبصورة أكثر تفصيلها، والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية كأدوات الزينة والطبخ.

كما تفقد كافة الوسائل والأنظمة التأمينية الموجودة بالمتحف مثل، كاميرات المراقبة، وأجهزة الإنذار والإطفاء وسلامة فتارين العرض.

وطالب وزير الأثار بسرعة إنهاء العمل لافتتاح المتحف، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا على بعض التعديلات في المتحف بالنسبة للدخول والخروج، بالإضافة إلى أماكن آخرى.

وأكد الوزير على دعوة شركات السياحة قبل افتتاح المتحف ب 5 أيام، وعقد لقاء لهم وتعريفهم بإمكانيات المتحف للبدء في أعمال التسويق، وذلك بالتنسيق مع الشريك الخاص في المتحف.

كما طالب وزير الآثار بتحديد مكان واحد للخروج من المتحف، وكذلك وضع صور جمالية ببهو مدخل المتحف، وتغيير بعض ألوان الحوائط المختلفة، وكذلك طريقة عرض القطع الأثرية.



