محافظ سوهاج يفتتح فعاليات مؤتمر "مناهضة ختان الإناث"‎

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر "مناهضة ختان الإناث" بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك تزامنًا مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث والذي يوافق 14 يونيو من كل عام.

وأوضح محافظ سوهاج أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة والطفل، وتعمل على حل المشكلات المتعلقة بهما، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية مهتمة بتغيير المفاهيم الخاطئة لدى المجتمع، مما ينعكس بدوره على المجتمع ككل، مشيرًا إلى حرص المحافظة على حماية فتياتها، ودعمها الكامل لقضايا المرأة لما تقوم به من دور أساسي وفعال في المجتمع.

وأعرب المحافظ عن تقديره لدور المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيدًا بتضافر جميع أجهزة المحافظة والمجتمع المدني للقضاء على جريمة ختان الإناث، وموجهًا بضرورة تفعيل القانون والإبلاغ عن الحالات، وتوعية المواطنين والأسر السوهاجية بمخاطر تلك الظاهرة السلبية.

ومن جانبها وجهت الدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج الشكر للمحافظ على دعمه الدائم لقضايا المرأة، موضحًة أن أهمية المؤتمر تكمن في ما يهدف إليه للقضاء على جريمة ختان الإناث، التي تضر بالمرأة والطفل، مشيرة إلى أن تنفيذ قافلتي توعية حول قضية ختان الإناث، اليوم الخميس بقرية بندار الكرمانية بسوهاج وقرية روافع العيساوية بالمنشاة، بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك في إطار احتفال المحافظة باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث بمصر.

واوضحت سحر وهبي أن تلك القوافل التوعوية تأتي ضمن مجموعة من الفعاليات التي ينظمها المجلس بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للاحتفال بهذه المناسبة السنوية بمختلف المحافظات، مشيرًة إلى أن هذه القوافل تهدف إلى التعريف بقضية ختان الإناث وتأثيرها السلبي على صحة المرأة الجسدية والنفسية، بالإضافة إلى العقوبات التي فرضها القانون على مرتكبي هذه الجريمة، حيث تضم كل قافلة في عضويتها رائدة ريفية وممثلين للأزهر والكنيسة، بالإضافة إلى عضو من لجنة الحماية بالمحافظة، بجانب مسئول طبي من الصحة.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج إن مجتمعنا يعاني كثيرًا من ظاهرة ختان الإناث، ويجب تكاتف كل مؤسسات الدولة من الأزهر والأوقاف والكنيسة والجامعة لمناهضة تلك الظاهرة التي تعتبر أحد أهم أنواع العنف ضد المرأة، مشيرًا إلى ضرورة رفع مستوى وعي بناتنا بالجامعة لأنهن أمهات المستقبل.

ولفت الشيخ محمد سيد عبدالفتاح ممثلًا عن الأزهر الشريف إلى أنه ليس للختان أي مبرر طبي، أو سنة دينية، مؤكدًا أن تلك الأضرار تحرمها الشريعة الإسلامية ولم تذكر على الإطلاق في القرآن الكريم، وهي عملية بالغة الخطورة على حياة الإنسان وتؤدي إلى مشكلات صحية، وهي محظورة حتى لكونها تبديل في خلق الله.

وقال القمص مينا ممثلًا عن الكنيسة إن الكتاب المقدس لا يوجد به ما يدل على إيجاب ختان الإناث والله أنعم على الإنسان بالعقل ليفكر به لمصلحته وينتهي عن ما يضره، متسائلًا "إن موضوع الختان يُضر المرأة فلماذا نفعله" .

حضر الدكتور بسام عزام السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء رأفت الفقي مساعد مدير أمن سوهاج للأمن العام، والدكتور محمود سليمان ممثلًا عن المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة، والدكتورة نجاة موسى مقررة اللجنة العامة لحماية الطفل بسوهاج، والدكتور هاني جمعية وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ولفيف من رجال الأزهر والكنيسة.



