محافظ الفيوم يشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني لطب الأسنان

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الفيوم الدولي الثاني لطب الأسنان، بمشاركة 230 طبيباً يمثلون 10 محافظات، وممثلين عن دولتي ليبيا والهند، حيث ينظمه نقابة أطباء الأسنان بشمال الصعيد " الفيوم ـ المنيا ـ بنى سويف"، ويعقد في الفترة من 26 إلى 28 من الشهر الجاري، شارك في فعاليات الجلسة الدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء أسنان مصر، والدكتور أيمن عبد المتجلي نقيب أطباء أسنان الفيوم.



هذا وقد تعاقبت كلمات الحضور التي تناولت أهداف المؤتمر ومحاوره والجديد في عالم طب الأسنان، ثم ألقى وزير الآثار السابق محاضرة تحدث فيها عن براعة المصري القديم في علوم الطب والعمارة والهندسة والموسيقى والدراما وفنون التجميل.

وخلال الجلسة ألقى محافظ الفيوم كلمة أكد خلالها أهمية مثل هذه المؤتمرات التي تتصل وتتابع كل ما هو جديد بمختلف تخصصات طب الأسنان، مما يعود بالفائدة على المواطنين من خلال الحملات التوعوية التي يقوم بها الأطباء المشاركين في ورش وفعاليات المؤتمر، مؤكداً أهمية اكتساب المهارات الطبية ورفع مستوى أخلاقيات التعامل مع المرضي، لافتاً إلى أن صحة الإنسان تبدأ من الفم، مشددًا على التعاون المشترك والعمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى أفضل النتائج، معرباً عن أمله أن يحقق المؤتمر أعلى فائدة مرجوة.

من جانبه، أكد نقيب أطباء الأسنان بمصر أن طب الأسنان يشهد طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة من خلال توفير البرامج العلمية التي تساهم في رفع مستوى أطباء الأسنان، مشيراً إلى أن المؤتمر يتضمن 15 ورشة عمل، و 18 محاضرة لأساتذة بمختلف تخصصات طب الأسنان الدقيقة وتجميل الوجه والفكين.

وعلى هامش المؤتمر تم افتتاح معرض المستلزمات الخاصة بطب وتجميل الأسنان والأدوية، بمشاركة 12 شركة عرضت أدوات ومستلزمات الأسنان، و5 شركات أدوية، كما تم تسليم عدد من الدروع التذكارية تقديراً وعرفاناً لعددٍ من المشاركين.