محافظ المنوفية والأب تواضروس يدشنان كنيسة السيدة العذراء بالسادات

شهد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات بيد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وبحضور الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والسادات ، واللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية ، ورئيس جامعة السادات ، ورئيس جهاز مدينة السادات ، ووكيل وزارة الأوقاف ، ووفد من بيت العائلة ، ولفيف من الآباء والأساقفة الأجلاء .

شهد التدشين صلوات عدد من الآباء بالاضافة إلى قراءات من الكتاب المقدس والمزامير والرسائل والانجيل ورش بناء الهيكل بالماء المقدس، وحمل المذبح الأوسط اسم السيدة العذراء مريم والمذبح القبلى اسم الشهيدة مارينا والقديسة مريم المصرية والمذبح البحرى اسم رئيس الملائكة ميخائيل .

وقد قدم المحافظ التهنئة للاخوة الأقباط بمناسبة تدشين الكنيسة ، وأعرب عن سعادته بتشريف البابا تواضروس المنوفية أرض العظماء والقادة ، وما لمسه من بهجة وسرور فى أحد دور العبادة ، موجها رسالة تحية وتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، ومؤكدا أن افتتاح هذه الكنيسة يعد رسالة للعالم أجمع على أن مصر كلها جسد واحد .

من جانبه أشار البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى أن يوم افتتاح أي كنيسة هو يوم مساهمة فى بناء الانسان على أرض مصر حيث أن المؤسسات الدينية هى أهم مصادر تربية الانسان لذا فإن انشاء دور العبادة هو إضافة الى قوة مصر ومساهمة فى تكوين المواطن الصالح ، معربا عن سعادته بتدشين الكنيسة ومتمنيا التواجد المستمر لروح الوحدة الوطنية والبهجة والسرور فى حياة كل المصريين .

هذا وقد تبادل محافظ المنوفية والبابا تواضروس درعى المحافظة والكنيسة وعقب تدشين الكنيسة تفقد المحافظ والبابا تواضروس الثانى أحد مصانع المصنوعات الخشبية حيث تفقدا الورشة ونماذج من الأعمال الخشبية التى نالت إعجابهما وأشادا بجودتها .



