تعليم الوادي الجديد يدشن فصول فندقية للعام الدراسي الجديد

استقبل الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، اللجنة الوزارية للتعليم المزدوج (الإدارة العامة للتعليم المزدوج بالوزارة).

أكد التداوي أن الزيارة تهدف تدشين نظام التعليم الثانوي الفني الفندقي (المزدوج) حسب الاحتياج الفعلي للمحافظة، وبمشاركة المؤسسات المعنية لإعداد طلاب على درجة عالية من الخبرات والكفاءة، استعدادًا للنزول لسوق العملالمحلي، وذلك من خلال البروتوكول المُبرم مع المؤسسات الفندقية على أرض المحافظة، وعلى غرار المدارس المنفذة لهذا النظام الموجودة في أنحاء الجمهورية، والتي من شأنها تحمل واستيعاب التدريب العملي للطلاب وتأهليهموصقل خبراتهم، مع رواتب شهرية رمزية للطلاب، والذى يحق للطالب استكمال تعليمه العالي الجامعي، على ألا تزيد الشعبة عن 24 طالبًا.

وأوضح وكيل وزارة التعليم أن الدراسة ستكون (6) أيام أسبوعيًا بواقع يومان نظري بالمدرسة، و4 أيام عملي بالمؤسسات الفندقية بالمحافظة، على مدار (11) شهر سنويًا خلال ثلاثة سنوات متتالية، وهو نظام الدراسة لهذهالنوعية من التعليم الفني الجديد.



