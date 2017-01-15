قافلة طبية مجانية تزور الفرافرة بالوادي الجديد





أعلنت الدكتورة سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الإثنينأنه جرى تنظيم قافلة طبية بالوحدة الصحية لقرية الكفاح بمركز الفرافرة، حيث تستمر





القافلة لمدة يومين بالقرية، ومن المقرر تنظيم قافلة أخرى بمقار الوحدة الصحية لقرية أبو هريرة يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري.





قالت مشرف:" إن القوافل الطبية مجانية يتم تنظيمها من جانب المديرية، وتتولى إدارة القوافل العلاجية الإشراف المباشر عليها، بهدف توفير الرعاية الطبية الشاملة





للمرضى بالقرى والمناطق المحرومة والنائية بمراكز المحافظة من خلال توافر كل التخصصات الطبية بالقافلة أبرزها تخصصات الباطنة، والرمد والعظام، والأسنان، بالإضافة إلى توفير تخصصات من مستشفيات جامعة أسيوط بشكل دورى لإجراء الكشف والعمليات الجراحية بهدف دعم المنظومة الطبية بالمحافظة وسد العجز في

التخصصات المختلفة.





