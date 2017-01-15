٧٩حقلًا إرشاديًا لمحصول القمح بواحة باريس في الوادي الجديد

أكد المهندس سمير عبد اللطيف مدير الإدارة الزراعية بمركز باريس بالوادي الجديد، أن الإدارة الزراعية تنفذ خلال الفترة الحالية سلسلة ندوات إرشادية لأصحاب هذه الحقول الإرشادية لمتابعة سير العملية الزراعية بها، ومتابعتها في جميع المراحل خاصة مراحل التسميد والري ومقاومة الحشائش والأمراض والتي يمكن أن تصيب المحصول، وذلك بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان من القمح.

وأضاف عبد اللطيف أنه تم توزيع الحقول الإرشادية لهذا المحصول الاستراتيجي الهام جغرافيًا بزمام المركز بحيث جري توزيعها ابتداءً من قرية جدة شمال مدينة باريس، وجنوبًا حتى قرى منطقة الثمانين، وأنه جرى الانتهاء من حصر مساحة 3700 فدان منزرعة بمحصول القمح بزمام مركز باريس، وإجراء النظافة الميكانيكية لـ125 ألف نخلة من إجمالي 150 ألف نخلة في نطاق المركز وقراه.



