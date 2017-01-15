محافظ الفيوم يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد

‎شهد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، احتفال مديرية الأوقاف بالفيوم بالعام الهجري الجديد 1441 هــ ، الذي اُقيم بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم عقب صلاة المغرب ، بحضور اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة، واللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والشيخ عبد الخالق العطيفي مدير مديرية الأوقاف بالفيوم، والعقيد طارق عادل المستشار العسكري للمحافظة والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من والقيادات التنفيذية والأئمة والدعاة بمديرية الأوقاف بالفيوم وحشد من المواطنين.

بدأ الإحتفال بتلاوة آيات من القرأن الكريم ، ثم كلمة مدير مديرية الأوقاف تحدث فيها عن الدروس المستفادة من هجرة النبى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، وكيف ساهمت الهجرة فى تأسيس ركائز الدولة الإسلامية، وتأصيل قيم الإخلاص والتفاني فى العمل، والحث على حب الوطن والانتماء إليه، والعمل على إرساء سيادة القانون، موضحاً النهج النبوي السليم فى العبادات والمعاملات، وعلاقة المسلمين ببعضهم البعض وعلاقتهم بغيرهم، كما تخلل الحفل تواشيح وابتهالات دينية دعت إلى حب النبي والتحلي بمكارم الأخلاق.

فيما قدم محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية لشعب مصر وأهالى محافظة الفيوم بهذه الذكرى العطرة التي يحتفل فيها العالم الإسلامى بهجرة النبى صلي الله عليه وسلم من مكة إلي المدينة، ليكون الأول من شهر محرم من كل عام بداية للعام الهجرى الجديد.

وأكد المحافظ على ضرورة استلهام العبرة والموعظة من الأحداث التاريخية، والتأسى بسيرة الرسول الكريم وأخلاقه العطرة فى حياتنا اليومية، مؤكداً على تضافر جهود جميع أبناء الوطن، للانطلاق بخطى واثقة نحو المستقبل.



