إدارة باريس الزراعية تعلن القضاء على أسراب الجراد بدرب الأربعين

أعلن المهندس سمير عبد اللطيف مدير الإدارة الزراعية بمركز باريس فى محافظة الوادي الجديد، اليوم ، أنه تم القضاء تمامًا على تجمعات وأسراب الجراد بمناطق الأربعين والثمانين جنوب باريس والتي وصلت من السودان خلال الأسبوع الماضي .

وأكد مدير الإدارة الزراعية بمركز باريس، أنه تم التنسيق مع قاعدة مكافحة الجراد وتم توفير المبيدات اللازمة للمقاومة الفورية وتم التخلص من بؤر الإصابة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بمقر الإدارة لتلقى أية بلاغات من المشرفين الزراعيين أو المزارعين عند ظهور أية بؤر جديدة أو تجمعات أخرى من هذا الجراد المحلى .

كما أوضح عبد اللطيف أن هذا النوع من الجراد قدم من السودان نظراً لارتفاع درجة الحرارة وشدة الرياح فى تلك المناطق فاتجهت شمالاً بحثاً عن المناطق الزراعية .



