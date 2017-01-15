توفير 1708 فرصة عمل لمنتفعي "تكافل وكرامة" في الوادي الجديد

أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، برنامج "فرصة" بمحافظة الوادي الجديد.

بحضور كل من: اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، و الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامج "فرصة"، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد.

أكد وكيل الوزارة أن تدشين برنامج "فرصة" يأتي من منطلق اقتصادي تنموي يعمل على إتاحة العديد من الفرص للشباب في المحافظة سواء في الشركات أوالمصانع، في ظل ما تنفرد به محافظة الوادي الجديد، من موارد بيئية وسياحية متميزة، مضيفًا أن البرنامج يستهدف 1708 من مستفيدي "تكافل وكرامة" بالمحافظة في سن العمل ممن تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 35 عامًا.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن الوزيرة سوف تتفقد بصحبة السفير الإيطالي بعض المشروعات الخدمية، بجانب تدشين مباردة "فرصة"، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل، وتقليل نسبة البطالة بين الشباب، في إطار برامج الحماية المجتمعية التي تنفذها الوزارة مثل مشروعات تكافل وكرامة وغيرها من البرامج.

يذكر أن، محافظة الوادي الجديد، استقبلت، اليوم، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، يرافقها السفير الإيطالي بمصر جيامباولو كانتينى.



