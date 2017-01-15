بالصور ...وفد سياحي يزور منطقتي بني حسن وتل العمارنة بالمنيا





قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفدًا سياحيًا من 4 جنسيات مختلفة هي: (استراليا، ألمانيا، إسبانيا، أمريكا)، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، والتعرف على تاريخ أجدادنا المصريين القدماء.

أضاف المحافظ أن المنيا تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية، فهي تنعم بالأمن والاستقرار، مؤكدًا ضرورة تكاتف جميع الجهات الأمنية والتنفيذية لإرساء الأمن والأمان، والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية .

من جانبه، أوضح ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، أن برنامج الوفد استمر لمدة يومين، اشتمل على زيارة المناطق الأثرية في بني حسن التي تقع جنوب مدينة المنيا، وتل العمارنة بمركز ديرمواس.







