قطع المياه عن مصر الجديدة الثلاثاء

تاريخ النشر
أعنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انه نظراً لأعمال اللحامات على خط مياه قطر 600 م3 وذلك لأعمال القوات المسلحة بشارع الحجاز، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( ميدان تريومف ومتفرعاته – ميدان سانت فاطيما ومتفرعاته – ميدان الحجاز – شارع فريد سميكة ومتفرعاته – شارع عمار بن ياسر ومتفرعاته - ميدان هليوبوليس – شارع محمد فريد – جامع الفتح )، وذلك اعتباراً من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 - 1-2020 وحتى الساعة 3 عصر نفس اليوم وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير