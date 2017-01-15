تسهيلات لدعم مشروعات مجمعات الصوب الزراعية بالوادي الجديد





أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة وضعت خطة للتوسع في مشروعات مجمعات الصوب الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر وتوفير فرص عمل للشباب بهدف القضاء على البطالة.

وأكد الزملوط أن خطة المحافظة تشمل إقامة مجمعات للصوب الزراعية بجميع القري والمدن وطرحها أمام الشباب، مشيرًا إلى أنه تم إعطاء توجيهات لجميع رؤساء المراكز بتخصيص مساحات من الأراضي لإقامة المشروعات عليها وتحفيز وتشجيع الشباب.

وأضاف الزملوط إن المحافظة وفرت كافة السبل لإنجاح هذه المشروعات من خلال تقديم تسهيلات من جميع الجهات التنفيذية، وتوفير القروض اللازمة، وتوفير الشتلات وشبكات الري، فضلاً عن افتتاح منافذ تسويق لمنتجات هذه الصوب، وهناك توجيهات للزراعة بمتابعة هذه المشروعات وتقديم الدعم والإرشادات الفنية بالمجان لأصحابها.

وأشار المحافظ إلى أنه هناك خطة للتوسع بجميع المشروعات الزراعية بمختلف أشكالها سواء كان داجنة أو حيوانية أو إنتاجية أو مناحل وصوب زراعية، بهدف دعم التنمية وفتح أكثر من مجال للمشروعات الصغيرة والاستثمار.



