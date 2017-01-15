اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

تحرير 37 محضرًا تموينيًا مخالفًا بالمنيا

تحرير 37 محضرًا تموينيًا مخالفًا بالمنيا

تاريخ النشر

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير 37 محضرًا تموينيًا مخالفًا، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بضرورة ضبط الأسواق، والأسعار وقمع الغش، والتدليس، والتلاعب بالعلامات التجارية، ومراقبة المخابز البلدية .

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 28 محضرًا للمخابز البلدية منها: 13محضر نقص وزن، و 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لمخبز متوقف عن الإنتاج، ومحضر عدم وجود ميزان، 10 قضايا أخرى متنوعة، و9 محاضر للمحلات التجارية منها محضرين للإدارة بدون ترخيص، و4 محاضر لمنتجات مجهولة المصدر، و3 محاضر للإدارة بدون شهادة صحية

وأكد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية في جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content