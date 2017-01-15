تحرير 37 محضرًا تموينيًا مخالفًا بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير 37 محضرًا تموينيًا مخالفًا، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بضرورة ضبط الأسواق، والأسعار وقمع الغش، والتدليس، والتلاعب بالعلامات التجارية، ومراقبة المخابز البلدية .

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 28 محضرًا للمخابز البلدية منها: 13محضر نقص وزن، و 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لمخبز متوقف عن الإنتاج، ومحضر عدم وجود ميزان، 10 قضايا أخرى متنوعة، و9 محاضر للمحلات التجارية منها محضرين للإدارة بدون ترخيص، و4 محاضر لمنتجات مجهولة المصدر، و3 محاضر للإدارة بدون شهادة صحية.

وأكد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية في جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.