محافظ سوهاج يتفقد ميدان الثقافة وأعمال توسعة الكورنيش الغربي‎

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، صباح اليوم، الحديقة العامة بميدان الثقافة بعد الانتهاء من أعمال تطويرها بتكلفة مليون جنيه، لتكون متنزة جديد للمواطنين بسوهاج .

ووجه المحافظ خلال جولته بتخصيص مساحة داخل الحديقة لتكون منطقة لألعاب الأطفال، بالإضافة الى تكثيف أعمال النظافة والتجميل والصيانة الدورية بالحديقة للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق الذي وصلت إليه .



وأوضح أحمد شاكر رئيس حي شرق سوهاج أن أعمال تطوير الحديقة استغرقت 3 أشهر، لافتاً إلى تركيب بوابة دخول رئيسية وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء 2 برجولة دائرية، و 4 برجولة مربعة، و27 برجولة صغيرة، بالإضافة إلى 12 عمود إنارة وشبكة مياه، لري المناطق الخضراء بالحديقة.

كما تفقد الأنصاري ، خلال جولته، أعمال مشروع توسعة كورنيش النيل الغربي، موجهاً بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المحدد .

حيث تفقد أعمال حفر البلاطة الإنتقالية أمام مبنى مديرية التربية والتعليم، ووجه برفع كفاءة وقدرة شبكة الصرف الصحي لاستيعاب التوسعات السكانية، وسرعة الانتهاء من توصيل شبكة المياه وأعمال البنية التحتية والمرافق، كما تفقد الأنصاري أعمال تجهيز وتركيب بلاط الرصيف الشرقي للكورنيش، وتابع أعمال صب الجزيرة الوسطى تمهيداً للبدء في عمليات الرصف النهائي للكورنيش الغربي.

ووجه محافظ سوهاج مسئولي أحياء شرق وغرب بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة ورفع المخلفات الصلبة والتراكمات والقمامة من الموقع اولا بأول، ومتابعة أعمال التوسعة بشكل دوري، والتعامل الفوري مع أية معوقات قد تبطئ سرعة إنجاز الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة .

يُذكر أن مشروع توسعة الكورنيش الغربي يعد من أهم المشروعات السياحية بالمحافظة، حيث سيوفر العديد من فرص العمل، من خلال المحلات التجارية، التي تم انشاؤها أسفل التوسعة والتي وتقدر بـ 210 محل تجاري، سيتم طرحها لشباب سوهاج فور الانتهاء من المشروع .