محافظ مطروح يتابع اليوم الثاني لإمتحانات الثانوية العامة..

تابع اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح اليوم الاثنين امتحانات الثانوية العامة فى يومها الثانى بنظام البوكليت من خلال 10 لجان على مستوى المحافظة



وأطمأن محافظ مطروح من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من عدم ورود اي شكاوي من الطلاب او أولياء الامور

أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التعليم حرص محافظ مطروح علي الاطمئنان لحظة بلحظة لسير العملية الامتحانية بسهولة ويسر بكافة اللجان الامتحانية مع التوجيه بضرورة توافر كافة الاجواء الامتحانية المناسبة للطلاب ، حيث أدي الطلاب إمتحانات اليوم الثاني في مادة الاقتصاد فترة أولي لمدة ساعة ونصف ،والاحصاء فترة ثانية لمدة ساعة ونصف أيضا

. وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات جاءت في مستوي الطالب المتوسط ومطابقة للمنهج وأوراق الأسئلة واضحة وكافية ،موضحا أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقي أي شكاوي أو حدوث شغب بكافة لجان الامتحانات بالمحافظة

واوضح مدير تعليم مطروح انه تم التنسيق مع مديرية الصحة لدعم تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان العشر المخصصة لامتحانات الثانوية العامة للتعامل العاجل مع أي حالات صحية طارئة من الطلاب ومنتدبي اللجان، كذلك قامت مديرية الأمن بتأمين عملية نقل الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة إلي مقر اللجان الامتحانية بالادارات التعليمية



