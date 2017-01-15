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السكرتير العام لسوهاج يستقبل وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "IFAD

السكرتير العام لسوهاج يستقبل وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "IFAD

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 استقبل اللواء يسري خضر السكرتير العام لمحافظة سوهاج، صباح اليوم الإثنين، وفد البعثة الإشرافية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "IFAD"، والذي يزور المحافظة بدايةً من اليوم وحتى 27 يونيو الجاري، لتفقد عدد من مشروعات التنمية الريفية بالمحافظة 

وأوضحت الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن الوفد سيتفقد عدد من المشروعات الريفية تمهيداً لاختيار سوهاج لاقامة مشروعات بها ضمن المشروع الجديد للصندوق "التحول المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر START"، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، بهدف تحقيق التنمية المستدامة ببعض قرى الصعيد، وخاصةً القرى الأكثر احتياجاً 

وأشارت الى أن الوفد سيقوم اليوم بالمرور على النظم والصوب الزراعية بقرية أولاد يحيي بمركز دار السلام، وكذلك المواقع الإرشادية لمحصول المانجو، وزيارة الجمعية التعاونية بالعساكرة بقرية برديس بالبلينا. 

وأضافت وكيل وزارة الزراعة أن زيارة الوفد مستمرة حتى الخميس القادم، لتفقد بعض المشروعات الزراعية أيضًا بقرى مراكز "جهينة، وطهطا، والمنشاة، وسوهاج"، لافتة إلى أنه بنهاية الزيارة سيتم إفتتاح منافذ تسويق برايم، وعقد لقاء مع شركاء التنمية الزراعية بالمحافظة .


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