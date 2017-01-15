إعدام 90 كجم مواد غذائية فاسدة بالشرقية

استمراراً للجهود المكثفة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية للرقابة علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، قام اليوم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور علي مصنع للمشروبات والمياه الغازية بمركز ومدينة ههيا، يرافقه فريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارة الصحية بههيا .

حيث تبين وجود نقص في الاشتراطات الصحية، وعدم وجود مطهرات ومناشف على الأحواض، ووجود حفر ومياه راكدة بالأرضيات، وعدم استخراج بعض الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى وجود معمل غير مستوف لمعايير الجودة، ووجود معدات معطلة داخل صالة الإنتاج.

تم تحرير 4 محاضر جنحة صحية، وسحب 3 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وإعدام 90 كجم هوالك إنتاج ومواد تعبئة لوجود تغير في خواصها الطبيعية وسوء التخزين.



