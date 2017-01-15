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محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2019

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2019

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اعتمد الأستاذ الدكتور/ علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للشهادة "الإعدادية" الدور الثاني لعام 2019 مشيراً الى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ  14522 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين9347  طالب وطالبة بنسبة 74,5 %  .

وأوضح طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم أن نسبة امتحان اعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 100 % والإعدادية المهنية بنسبة 60,3 % .

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للطلاب الناجحين متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح مؤكدا أنه  يتم بذل أقصى الجهود بالتعاون بين المحافظة و مديرية التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية و توفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتحقيق التفوق والتميز .

 


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