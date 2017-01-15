إزالة 18 حاله تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمركز ملوي بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، 18 حاله تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وذلك خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية.



يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بعدم السماح بالبناء علي الأراضي الزراعية، أو أملاك الدولة، وإزالة جميع التعديات خاصة التي لا تزال في المهد، مؤكدًا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح اللواء وجدي زقزوق رئيس المركز أن الحملة شملت قرى المركز، وأسفرت عن إزالة 18 حاله تعد بالبناء منها 6 حالات تعد بالبناء على الأرضي الزراعية بمساحه 3 قراريط و 12 سهمًا بقرية المعصرة، 8 حالات على مساحة 3 قراريط و 10 سهم بقرية ابشادات، 4 حالات على مساحة 3 قيراط بقرية قلندول.



