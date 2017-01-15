المنوفية تواصل استعداداتها لاستقبال أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة

في إطار تنفيذ توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بضرورة التنسيق التام مع كل الجهات لتنظيم أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة والخروج بالشكل الحضاري الذى يليق بمستوى محافظة المنوفية قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع كل الإشغالات وتقيلم الأشجار ودهان البلدورات وتزيين مداخل المحافظة بأعلام مصر وخاصة الشوارع المحيطة بالعاصمة والمؤدية من وإلى استاد الجامعة الرياضي.

هذا وقد سبق ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية في نطاق المحافظة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جامعة المنوفية ورفع درجة الاستعدادات لاستقبال أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة وتوفير كل السبل والإمكانيات لإنجاح هذه الاحتفالية والتي ستعد نقطة تاريخية في تاريخ محافظة المنوفية، كما شدد على تكثيف الدوريات الأمنية والحملات المرورية لإحداث سيولة مرورية لتأمين الاحتفالية.

جدير بالذكر أن أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة سيشارك به 1500طالب وطالبة من ذوى القدرات الفائقة من مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية للتنافس في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والتكنولوجية تحت شعار "بنكمل بعض"، ومن المقرر حضور عدد من الوزراء والمحافظين السابقين ورؤساء الجامعات المشاركة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والهيئات المسئولة عن متحدى الإعاقة والطلاب.