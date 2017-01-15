جامعة سوهاج تحصد برونزية السباحة في الأسبوع الثاني لمتحدي الإعاقة

حصلت جامعة سوهاج على الميدالية البرونزية باسم المتسابق إسلام عبدالرحمن الطالب بالفرقة الثالثة كلية التربية لفوزه بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية، وذلك خلال مشاركته في مسابقة السباحة التي تأتي ضمن فعاليات الأسبوع الثاني لشباب الجامعات من متحدي الإعاقة، والذى تنظمه جامعة المنوفية تحت شعار "بنكمل بعض" في الفترة من ١ حتى ٥ سبتمبر الجاري بمشاركة ٢٥ جامعة مصرية، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.



وأوضح عزيز أن الجامعة من جانبها تقدم كل أوجه الدعم والرعاية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ولديهم طاقات وقدرات على البذل والعطاء، ويتحتم علينا استغلالها بشكل أفضل.

ومن جانبه قال نشأت عباس مدير النشاط الرياضي، أن السباق شمل المنافسات لمسافة ٥٠ متر حر وظهر، وقد حصلت الجامعة على الميدالية البرونزية لفوزها بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المشاركة، وذلك بعد فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول وجامعة حلوان بالمركز الثاني.