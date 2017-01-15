ضبط 50 مخالفة  تموينية بمحافظة المنيا

أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه تم تنظيم عدد من الحملات التفتيشة بالفترة الأخيرة والتي أسفرت عن ضبط 50 مخالفة منها 29 مخالفه للمخابز البلدية شملت, 8 مخالفات لنقص الوزن، و 4 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات, ومخالفه لعدم وجود ميزان, ومخالفه لعدم وجود سجلات, و15 مخالفه لقضايا أخرى متنوعة .

يأتي ذلك بالإضافة إلي 21 مخالفات في مجال الأسواق منها, 8 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات , مخالفتين لمحلات بدون ترخيص, مخالفه لذبح لحوم خارج السلخانة, 8 مخالفات لمنتجات مجهولة المصدر, مخالفه لعدم حيازة شهادة صحية , ومخالفة للتلاعب في المقررات التموينية .

وأضاف وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية في جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق ومراقبه السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم.



