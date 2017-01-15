ضبط 50 مخالفة  تموينية بمحافظة المنيا

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أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه تم تنظيم عدد من الحملات التفتيشة بالفترة الأخيرة والتي أسفرت عن ضبط 50 مخالفة منها 29 مخالفه للمخابز البلدية شملت, 8 مخالفات لنقص الوزن، و 4 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات, ومخالفه لعدم وجود ميزان, ومخالفه لعدم وجود سجلات, و15 مخالفه لقضايا أخرى متنوعة .
يأتي ذلك بالإضافة إلي 21 مخالفات في مجال الأسواق منها, 8 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات , مخالفتين لمحلات بدون ترخيص, مخالفه لذبح لحوم خارج السلخانة, 8 مخالفات لمنتجات مجهولة المصدر, مخالفه لعدم حيازة شهادة صحية , ومخالفة للتلاعب في المقررات التموينية .
وأضاف وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية في جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق ومراقبه السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
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