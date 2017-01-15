محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء اجتماعًا لمتابعة سير وتطورات الأعمال القائمة بعدد من المشروعات الخدمية والقومية بنطاق المحافظة، بحضور عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وممثلي الشركات الهندسية والمقاولون القائمون على تنفيذ هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ معدلات التنفيذ الحالية للمشروعات الجاري إنشائها سواء المشروعات الخدمية أو مشروعات تطوير الطرق والميادين الرئيسية بالمحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية لكل المشروعات الجاري العمل بها.

كما وجه المحافظ باستمرارية المتابعة للمشروعات التي تم الانتهاء منها، وذلك في إطار الحفاظ على كفاءتها ومظهرها الحضاري، لافتًا إلى أن بورسعيد شهدت تحولًا حضاريًا كبيرًا من خلال التطور في كل القطاعات والتي من أهمهما منظومة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي، والاهتمام بالطرق والميادين والحدائق، والطفرة الصناعية والاستثمارية وغيرها، مما جعل بورسعيد في مقدمة المحافظات الحضارية في الدولة.



ووجه المحافظ الشكر لكل الأجهزة التنفيذية على مجهوداتها المستمرة في تحقيق أفضل مستوى للمحافظة، مؤكدًا ضرورة بذل مزيد من المجهودات والتنسيق بين جميع الجهات للنهوض والحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لبورسعيد دائمًا.



