تطهير 500 كم طولي بأبحر وترع الفيوم

بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة لأعمال تطهير الترع والمصارف بأنحاء المحافظة وإزالة المعوقات والإشغالات، قامت مديرية الرى بالعديد من الحملات لتطهيرالترع والأبحر



أسفرت الحملات عن تطهير 500,1كم طولى بمختلف إدارات الري بالفيوم لعدد 115 مجرى مائى بواقع 57 حالة، وذلك بطول 264,71 كم طولى بدائرة ري غرب الفيوم متمثلة فى 33 حالة، وبدائرة ري شرق طول 148,426 كم طولى متمثلة فى 57 حالة.

أما فى قطاع الصرف تم إزالة 8 حالة بطول 38,6 كم طولى بدائرة صرف غرب الفيوم ، و ازالة 17 حالة بطول 48,36 كم طولى بدائرة صرف شرق الفيوم.

كما قامت الإداره العامة لصرف شرق وغرب الفيوم بتطهير مصرف الرماديه ودليل المص أمام محطة الطاجن وتطهير مصرف سيف الدين ومصرف أبو عوض الفرعي والوسطاني، بالإضافة إلى تطهير صاولة بحر يوسف وتطهير نهاية بحر الواطي وتطهير مسقة الأباعد وتطهير بحر الزاوية العمومي وتجريف بحر الكوم وبحر أبو جنشو وتطهير بحر الفلاحه وامتداده وبحر تلات الواطي وجنابية السكه الحديد وتطهير بحر إطسا القبلي وجنابية دشاشه وتطهير بحر تطون وبحر النزله وبحر خور العبد وبحر المشرك .

أما بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها إنشاء كامل لمحطة طلمبات البطس ( أعمال مدنيه – ميكانيكيه – كهربائيه)، والمناطق التجريبية لتنفيذ طرق الري الحديثة وإحلال وتجديد كوبري السنترال 33,736 كم، وإحلال وتجديد شبكات صرف أبو حندير الأولي، ومجمع 13 مقرر مصرف الغرق وإحلال وتجديد شبكات صرف أبو جندير الثانية.