حملات نظافة موسعة واستمرار أعمال رفع مياه الأمطار بالغربية

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باستمرار أعمال النظافة، قام عمال النظافة بحي أول المحلة تحت إشراف علاء النمر رئيس الحي، برفع القمامة من "أمام جامع الصفا، وشارع المستشار، وشارع الصياد، وشارع المدينة المنورة وشارع البقري"، كما تم تنظيف الأحواض الزراعية "بشارع ٢٣ يوليو، والكموني، وشعيشع، شكري القوتلي، مسجد الصفا".



وفي السياق ذاته قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمتابعة اللواء أشرف بدران رئيس المدينة، بحملة نظافة على الطريق السريع بحدود الوحدة المحلية بشبراقاص وبجوار مدرسة كفر سالم النحال، إلى جانب استكمال أعمال شفط مياه الأمطار بأماكن التجمعات والشوارع الرئيسية والفرعية والأماكن الحيوية بمدينة السنطة، قطاع ميت يزيد والقرشية، قطاع كفر كلا الباب وقطاع شبراقاص.





