محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان معرض شركاء في حب الوطن

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها معرض شركاء في حب الوطن لطلاب كلية التربية النوعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، والمشرفين على قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدراسات العليا، وعدد من عمداء الكليات والوكلاء وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضحت الدكتورة سيدة صقر المدرس بكلية التربية النوعية، أن المعرض يضم ٣٢ لوحة فنية تعبر عن تضحيات الجيش والشرطة، ويأتي تنظيمه في إطار تنمية شعور الطلاب بروح الانتماء والولاء للوطن.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية إلى أن الأعمال الفنية التي تضمنها المعرض جميعها من أعمال طلاب الفرقة الرابعة بقسم التربية الفنية بالكلية وبمشاركة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.



