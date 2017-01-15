محافظ الجيزة: بدء أعمال إنشاء 84 وحدة سكنية لسكان عشش السودان

بدأت محافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أعمال إزالة 40 عشة و5 عقارات بمنطقة عشش السودان بحي الدقي تمهيدًا لبدء أعمال بناء وتسكين باقي الأسر المستحقة من سكان العشش؛ وذلك ضمن أعمال المرحلة الرابعة لتطوير منطقة عشش السودان وبدء أعمال إنشاء سلم مترو الأنفاق.

وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال الإزالة صباح اليوم للتأكد من سرعة التنفيذ؛ وذلك لتسليم الأرض خالية إلى مديرية الإسكان للبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع ببناء العقارات للمستحقين.

وأكد المحافظ خلال أعمال الإزالة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مراحل وتم تسكين ساكني العشش المستحقين بها من خلال لجان تم تشكيلها مسبقًا لحصر الأسر الموجودة في العشش.

وأشار راشد إلى أن أعمال الإزالة للعشش جاءت تمهيدَا لبدء إنشاء 84 شقة سكنية لمواطني عشش السودان للعيش بها؛ وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة وتحسين مستوي المعيشة لمواطنيها وإحداث طفرة في الخدمات المقدمة لهم ، لافتا إلى أنه تم منح ساكني العشش القيمة الإيجارية لتأجير شقق سكنية لحين الانتهاء من بناء الوحدات السكنية لهم وتسكينهم بها.

كما أكد المحافظ أنه تم تسكين 40 أسرة خلال شهر فبراير الماضي بالوحدات السكنية ضمن المرحلة الثالثة لتطوير منطقة عشش السودان، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية من أصل 120 وحدة من وحدات المرحلة الثالثة بتكلفة 30 مليون جنيه.

من جانبه أكد اللواء خالد المجايري رئيس حي الدقي أنه تم الدفع بمعدات الحي وعمال الإزالات لبدء أعمال الإزالة صباح اليوم، مشيرا إلى أنه يتم بناء وحدات جديدة مكان العشش التي يتم إزالتها بشكل تدريجي؛ حيث تم بناء عدد من الوحدات لقاطني المنطقة و يتم نقل سكان تلك العشش لمساكن آدمية وقد تم تنفيذ ثلاث مراحل منها.

كما أشار رئيس الحي إلى أنه تم إزالة الفتارين والأكشاك وكل أوجه التعديات بمنطقة الكوبري الخشب.







